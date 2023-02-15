Украина обеспечена поддержкой Конгресса США на двухпартийной основе, - Маркарова

"Я не вижу признаков усталости от Украины. Работая с предыдущим Конгрессом, сейчас активно работая с новым Конгрессом, работая с администрацией, работая со всеми здесь в Вашингтоне и везде в Соединенных Штатах, я чувствую очень сильную двухпартийную поддержку и поддержку многих людей. Мы также видим это в результатах социологических опросов", - подчеркнула Маркарова.

Она считает, что со стороны США более эффективно, выгодно и дешевле помочь Украине выиграть эту войну, пока она еще на территории Украины. В противном случае Россия нападет на другие страны.

"Если не Украина, то многие страны НАТО окажутся под угрозой этого агрессивного российского режима. Нам не нужны натовские сапоги на земле. Нам нужно получить больше оружия, больше санкций для России, больше поддержки для Украины, чтобы поскорее закончить эту войну", - заявила посол Украины в США.