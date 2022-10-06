RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина арестовала 2 млрд гривен активов российского олигарха Фридмана

Фото: Михаил Фридман (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина арестовала активы российского олигарха, сумма которых составляет 2 млрд гривен. Причиной стали возможны махинации одного из украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бюро экономической безопасности Украины.

По информации РБК-Украина, речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмана, против которого недавно в Украине ввели санкции. Фридман является одним из мажоритарных акционеров "Альфа-Банк Украина".

В Украине был наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд. грн., принадлежащих кипрской компании. По информации правоохранителей, эта оффшорная компания использовалась украинским финансовым учреждением при выводе активов за пределы Украины.

"Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых известен российский олигарх", - говорится в сообщении.

Также следователи установили, что ранее торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в Российской Федерации, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.

В рамках классификации НБУ "Альфа-Банк Украина" не относится к группе российских финансовых учреждений. Впрочем, российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен являются мажоритарными акционерами финучреждения.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании объявляло санкции против "Альфа-Банка Россия". При этом подчеркивается, что "Альфа-Банк Украина" - отдельное юридическое лицо, не подпадающее под санкции.

Кто такой Михаил Фридман

Фридман является уроженцем Львова, имеет гражданство России и Израиля. Совладелец и глава наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входит крупный частный "Альфа-банк".

Состояние Фридмана оценивается в около 15 млрд долларов. По некоторым данным, входит в первую десятку российских миллиардеров.

С февраля 2022 года находится под международными санкциями как лицо, активно поддерживавшее материально или финансово и получающее выгоду от российских руководителей, ответственных за захват Крыма и дестабилизацию Украины.

Напомним, что 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против нескольких тысяч субъектов РФ. Среди них есть и Михаил Фридман.

Еще в мае Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке" более чем на 12,4 млрд гривен.

Уже в июне украина арестовала 53 млн. гривен активов российского олигарха Фридмана

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Альфа-БанкРоссийская ФедерацияВойна в Украине