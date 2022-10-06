Украина арестовала 2 млрд гривен активов российского олигарха Фридмана

По информации РБК-Украина, речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмана, против которого недавно в Украине ввели санкции. Фридман является одним из мажоритарных акционеров "Альфа-Банк Украина".

В Украине был наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд. грн., принадлежащих кипрской компании. По информации правоохранителей, эта оффшорная компания использовалась украинским финансовым учреждением при выводе активов за пределы Украины.

"Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых известен российский олигарх", - говорится в сообщении.

Также следователи установили, что ранее торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в Российской Федерации, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.

В рамках классификации НБУ "Альфа-Банк Украина" не относится к группе российских финансовых учреждений. Впрочем, российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен являются мажоритарными акционерами финучреждения.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании объявляло санкции против "Альфа-Банка Россия". При этом подчеркивается, что "Альфа-Банк Украина" - отдельное юридическое лицо, не подпадающее под санкции.

Кто такой Михаил Фридман

Фридман является уроженцем Львова, имеет гражданство России и Израиля. Совладелец и глава наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входит крупный частный "Альфа-банк".

Состояние Фридмана оценивается в около 15 млрд долларов. По некоторым данным, входит в первую десятку российских миллиардеров.

С февраля 2022 года находится под международными санкциями как лицо, активно поддерживавшее материально или финансово и получающее выгоду от российских руководителей, ответственных за захват Крыма и дестабилизацию Украины.