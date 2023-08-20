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Украина, вероятно, использует С-200 как баллистическую ракету, - британская разведка

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Украина, Воскресенье 20 августа 2023 09:35
Украина, вероятно, использует С-200 как баллистическую ракету, - британская разведка Фото: британская разведка предположила, что С-200 используется Украиной как баллистическая ракета (wikipedia.com/George Chernilevsky)
Автор: Наталья Юрченко

Украина, вероятно, могла переоборудовать зенитные ракеты С-200 и использовать их в качестве наземной баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка считает, что в России начали давить на руководство Воздушно-космических сил РФ, в том числе на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова. Причиной тому стало усиление ПВО над западной Россией, где в последнее время участились атаки дронов.

"Удары глубоко внутри России стратегически важны, поскольку президент Путин почти наверняка вторгся в Украину, предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", - отмечает разведка.

При этом в Британии подчеркивают, что беспилотники стали регулярно долетать до Москвы. Также участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в странах НАТО обозначают SA-5 Gammon.

"Это оружие советских времен весом 7,5 тонны и длиной 11 метров снято из вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", - предполагают в разведке.

Что этому предшествовало

Напомним, 12 августа в Керчи по меньшей мере дважды прогремели взрывы, а Крымский мост охватывал густой дым черного и белого цвета. Оккупанты заявили о якобы атаке и утверждали, что дым - это специальный занавес для маскировки.

При этом Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что Крымский мост якобы пытались атаковать зенитной ракетой С-200.

Стоит отметить, что С-200 - это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия, разработанный в СССР еще в 1960-х годах. Радиус действия таких ракет до 250 км. Однако последний дивизион С-200 был снят с вооружения Украины в 2013 году.

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