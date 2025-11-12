RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина уже завтра получит от ЕС транш в размере 6 млрд евро, - Пидласа

Фото: Роксолана Пидласа (facebook.com/roksolana.pidlasa)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 13 ноября, Украина ожидает очередной транш от Европейского Союза в размере 6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой.

Депутат рассказала о результатах переговоров с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и "репарационным кредитом").

"Из хороших новостей - ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility", - говорится в заявлении.

Пидласа отметила, что из-за поступления транша рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет.

"По "репарационному кредиту" - работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета", - добавила она.

Депутат отметила, что Украина будет нуждаться в новой помощи от Евросоюза уже в конце I квартала 2026 года. Прежде всего, подчеркнула Пидласа, для финансирования невоенных расходов.

По ее словам, обсуждение предоставления "репарационного кредита" в Брюсселе будет сопровождаться условиями о продолжении и усилении реформ.

 

Напомним, в прошлом месяце Европейская Комиссия перечислила Украине девятый транш макрофинансовой помощи на 4 млрд евро. Таким образом, общая поддержка Евросоюза с начала полномасштабной войны уже приближается к 178 млрд евро

В марте Совет Европейского союза поддержал помощь Украине в размере 3,5 млрд евро (3,81 млрд долларов) в рамках программы Ukraine Facility.

ЕвросоюзУкраинаТранш