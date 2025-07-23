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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина уже заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина по состоянию на сегодня заключила уже четыре контракта на более 3 млрд гривен на поставку дронов-перехватчиков, которые способны противодействовать российским беспилотным летательным аппаратам (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства обороны Дениса Шмыгаля.

"Государство развивает рынок украинских дронов-перехватчиков. Вчера три производителя получили контракты. В общем имеем уже 4 контракта на более чем 3 млрд гривен. Будем в дальнейшем масштабировать эти технологии". - заявил он.

Как отметил премьер, президент Владимир Зеленский поставил задачу развивать направление дронов-перехватчиков.

По его словам, на этой неделе Минобороны:

  • обсуждало с крупными государственными банками кредитование производителей под госгарантии;
  • говорило с партнерами о привлечении финансирования на закупку дронов-перехватчиков. Уже есть первые договоренности.

 

Дроны-перехватчики

Как рассказывал недавно Зеленский, в этом году Украина планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков.

Перед этим на фоне массированных обстрелов главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону (ПВО). В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.

10 июля президент также предупредил, что враг планирует запускать по 1000 дронов-камикадзе в сутки.

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Война в Украине