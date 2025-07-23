Украина уже заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен, - Шмыгаль

Дроны-перехватчики

Как рассказывал недавно Зеленский, в этом году Украина планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков.

Перед этим на фоне массированных обстрелов главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону (ПВО). В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.

10 июля президент также предупредил, что враг планирует запускать по 1000 дронов-камикадзе в сутки.

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