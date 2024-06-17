Неожиданная инициатива: на Cаммите мира пророссийские страны сделали предложение помощи Украине

Во время саммита мира в Швейцарии, где 39 стран в закрытом режиме обсуждали возвращение похищенных российскими оккупантами украинцев, Украина неожиданно получила предложения помощи даже со стороны тех государств, которые считаются лояльными России.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, результаты обсуждения благодаря закрытому режиму заседания позволяют говорить о разработке новых подходов к освобождению похищенных россиянами украинских детей, военнопленных и гражданских. Более того, закрытый режим позволил многим странам высказать свое истинное мнение по поводу действий России и презентовать наработки по возвращению граждан Украины.

Лубинец отметил, что предложения помощи неожиданно для представителей Украины поступили даже со стороны стран, считающихся пророссийскими. Так, государства предложили свои каналы коммуникации с РФ. Однако омбудсмен не уточнил, какие именно страны сделали соответствующее предложение.

"Кстати, неожиданно, что некоторые страны, традиционно имеющие хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", – сказал Лубинец.