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Неожиданная инициатива: на Cаммите мира пророссийские страны сделали предложение помощи Украине

Понедельник 17 июня 2024 03:41
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Неожиданная инициатива: на Cаммите мира пророссийские страны сделали предложение помощи Украине Фото: украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во время саммита мира в Швейцарии, где 39 стран в закрытом режиме обсуждали возвращение похищенных российскими оккупантами украинцев, Украина неожиданно получила предложения помощи даже со стороны тех государств, которые считаются лояльными России.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, результаты обсуждения благодаря закрытому режиму заседания позволяют говорить о разработке новых подходов к освобождению похищенных россиянами украинских детей, военнопленных и гражданских. Более того, закрытый режим позволил многим странам высказать свое истинное мнение по поводу действий России и презентовать наработки по возвращению граждан Украины.

Лубинец отметил, что предложения помощи неожиданно для представителей Украины поступили даже со стороны стран, считающихся пророссийскими. Так, государства предложили свои каналы коммуникации с РФ. Однако омбудсмен не уточнил, какие именно страны сделали соответствующее предложение.

"Кстати, неожиданно, что некоторые страны, традиционно имеющие хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", – сказал Лубинец.

Напомним, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под декларацией после саммита мира в Швейцарии. Сейчас количество стран, которые поставили подпись – уменьшилось с 80 до 78, а тех, кто не подписал – увеличилось до 15.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Швейцария допустила участие российского диктатора Владимира Путина в новом саммите мира. Он сможет стать участником конференции, несмотря на наличие ордера Международного уголовного суда.

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