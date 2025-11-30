RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это надо продолжать.

"Также Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами", - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что определил также ключевые приоритеты санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.

Подробности нового санкционного пакета

На сайте президента Украины отметили, что Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они касаются синхронизации санкций с США и введения ограничений против физических и юридических лиц, связанных с производством и эксплуатацией российских дронов различных типов.

Так, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором.

Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра "Рубикон", который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.

Также санкции введены против российских компаний, которые вовлечены в разработку и производство разведывательных и ударных БпЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов.

 

Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

Российский диктатор Владимир Путин из-за последних санкций США против нефтяных компаний начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России - что свидетельствует о больших проблемах в экономике РФ.

Российская ФедерацияВладимир ЗеленскийРоснефтьЛУКОЙЛ-Украина