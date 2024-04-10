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Украина потеряла мощности генерации из-за обстрелов: сколько можно восстановить до зимы

Украина, Среда 10 апреля 2024 12:34
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Украина потеряла мощности генерации из-за обстрелов: сколько можно восстановить до зимы Фото: Энергосистему Украины восстановят до зимы лишь частично (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

До зимы удастся вернуть лишь треть генерации, потерянной в результате обстрелов энергосистему Украины с 22 марта.

Об это говорится в публикации "Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы".

Всего в результате обстрелов было потеряно порядка 6 ГВт генерации.

По данным Центра исследований энергетики, к зиме удастся восстановить 30-35% гидрогенерации и 45-50% тепловой генерации.

"Мы думаем, что 2 ГВт тепловой генерации можно будет вернуть до отопительного сезона, если их (ТЭС и ТЭЦ - ред.) еще раз не обстреляют", - отметил директор Центра Александр Харченко.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

Как сообщало РБК-Украина, Украина в ближайшее время предложит международным партнерам, в частности, странам G7 участие в двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

План "А" будет касаться восстановления поврежденных энергообъектов. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине. План "Б" заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок.

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Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы