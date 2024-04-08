"Украина теряет позиции". У Байдена обвинили Конгресс в бездействии

"За последние несколько недель, несколько месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это - из-за бездействия Конгресса", - подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, США должны продолжать оказывать Украине помощь, как это было с начала полномасштабного вторжения.

Пресс-секретарь напомнила, что украинские защитники борются за свободу Украины и за демократию, а также против агрессии российского диктатора Владимира Путина.

"Мы знаем, что происходит, если не остановить диктатора. Если спикер Джонсон (спикер Палаты представителей Майк Джонсон - ред.) внесет на рассмотрение законопроект о национальной безопасности (с помощью Украине на 60 млрд долларов - ред.), мы знаем, что он получит подавляющую поддержку", - добавила она.