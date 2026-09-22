Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%

Украинские металлургические предприятия в августе 2026 резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию GMK Center на основе данных Гостаможслужбы.
Согласно расчетам, отгрузки уменьшились на 76% по сравнению с июлем, и на 71% в годовом исчислении - до 26 тыс. тонн.
Больше всего просели поставки в Болгарию. В августе Украина экспортировала туда всего 3 тыс. тонн полуфабрикатов - это в 31 раз меньше, чем в июле, и в семь раз меньше, чем в августе 2025 года.
Экспортная выручка в августе сократилась на 73% м/м. и на 63% г./г. - до 5,3 млн долларов.
Основными рынками за восемь месяцев были:
Ранее стало известно, что в августе Украина полностью остановила экспорт товарного чугуна из-за блокады черноморских портов - отгрузки упали до нуля.
Если порты не будут разблокированы в ближайшее время, потери будут значительно тяжелее.
По оценкам Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты, Украина может потерять около 10 млрд долларов ВВП, 17 млрд долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд долларов налоговых поступлений. Более 30 млн. тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.
Подробнее о том, насколько сократилось производство стали, какие меры нужно принять для спасения металлургии и чем может помочь правительство, также читайте в материале РБК-Украина "Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики".