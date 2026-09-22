Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%

Согласно расчетам, отгрузки уменьшились на 76% по сравнению с июлем, и на 71% в годовом исчислении - до 26 тыс. тонн.

Как изменился экспорт на ключевые рынки

Больше всего просели поставки в Болгарию. В августе Украина экспортировала туда всего 3 тыс. тонн полуфабрикатов - это в 31 раз меньше, чем в июле, и в семь раз меньше, чем в августе 2025 года.

Экспортная выручка в августе сократилась на 73% м/м. и на 63% г./г. - до 5,3 млн долларов.

Основными рынками за восемь месяцев были:

Болгария - 386 тыс. тонн;

Польша - 120 тыс. тонн;

Турция - 111 тыс. тонн.

Инфографика GMK Center

Последствия блокады портов для металлургии

Ранее стало известно, что в августе Украина полностью остановила экспорт товарного чугуна из-за блокады черноморских портов - отгрузки упали до нуля.

Если порты не будут разблокированы в ближайшее время, потери будут значительно тяжелее.

По оценкам Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты, Украина может потерять около 10 млрд долларов ВВП, 17 млрд долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд долларов налоговых поступлений. Более 30 млн. тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.