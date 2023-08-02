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Украина установила личности сотен тысяч оккупантов, - Офис генпрокурора

Иллюстративное фото: Украина установила личности сотен тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители смогли идентифицировать сотни тысяч россиян, которые принимают участие в войне против нашей страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

"Есть соответствующие базы данных, где есть все идентифицированные россияне - военные, работники разведок. Не все из них совершали военные преступления. Это тоже важно понимать - к сожалению, пересечение границы военным во время вооруженного конфликта по международным стандартам не является преступлением", - рассказал он.

По его словам, есть также отдельная категория "потенциально подозреваемых" в военных преступлениях, к которой отнесли десятки тысяч российских солдат. 

При этом уже подозревают в военных преступлениях 386 оккупантов. Насчет 225 из них обвинительные акты направили в суд. Виновными признали 54 солдат РФ. 

"Из 54 приговоров 15 - реальны, не заочка. Как правило, это военные невысокого ранга, рядовые или офицеры низшего звена, потому что генералы не попадают во время боя в наши руки, хотя и погибают здесь, к счастью для нас", - уточнил Белоусов. 

Он рассказал, что Украина проверяет каждого военнопленного на участие в военных преступлениях. Но, по словам Белоусова, даже если вину захваченного в плен россиянина признают, то его удерживают с другими пленными, поскольку "его жизнь в СИЗО будет короткой".  

В то же время, как добавил чиновник ОГП, по факту преступления агрессии правоохранители подозревают 674 человек. Тут речь идет о высшем военном руководстве РФ, суд рассматривает эти дела по заочной процедуре. Уже есть 20 приговоров для депутатов Госдумы РФ. 

Военные преступления россиян

Напомним, российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины неоднократно совершали военные преступления. В частности, они убивали мирных украинцев, разрушали гражданскую инфраструктуру и не только. 

Военные преступления солдат РФ в своем докладе приводила мониторинговая миссия ООН по правам человека

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