Украина определила всех представителей в еврокубках на новый сезон: какие команды сыграют

Пять сильнейших коллективов УПЛ сыграют в трех континетальных турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Квота Украины на предстоящий сезон поделена по схеме 2+1+2.

Лига чемпионов

В Лигу чемпионов попали чемпион и вице-чемпион – "Шахтер" и "Днепр-1". "Горняки" вышли сразу в групповой этап главного еврокубка. Жеребьевка основной сетки соревнований пройдет 31 августа, а турнир в квартетах команд стартуют 19-20 сентября.

Команда Игора Йовичевича во время жеребьевки попадет во вторую либо третью корзины. Окончательное место будет зависеть от исхода финала Лиги чемпионов. Если победит "Манчестер Сити", то "горняки" будут в третьем. В случае же триумфа миланского "Интера" – попадут во второй.

Фото: "Шахтер" и "Днепр-1" будут стартовать в Лиге чемпионов (facebook.com/sportclubdnipro1)

В свою очередь "Днепр-1" начнет турнирный путь со второго квалификационного раунда. Чтобы попасть в компанию с "Шахтером", днепровцы обязаны пройти троих соперников. На старте отбора "спортклубовцы" встретятся либо со швейцарским "Серветтом", либо с греческим "Панатинаикосом". Жеребьевка этого этапа состоится 21 июня, а первые матчи сыграют 25-26 июля.

Если "Днепр-1" вылетит в квалификации Лиги чемпионов, то продолжит выступления в Лиге Европы. Победа над "Серветтом"/"Панатинаикосом" и последующий вылет отправят "спортклубовцев" в групповой этап второго по рангу еврокубка. Поражение же во втором квалификационном раунде заставит "Днепр-1" играть еще и квалификацию Лиги Европы.

Лига Европы и Лига конференций

Тем временем бронзовый призер УПЛ будет стартовать в еврокубках с плей-офф квалификации Лиги Европы. Если "Заря" победит соперника, полученного во время жеребьевки 7 августа, выступит в групповом этапе турнира. При общем поражении в матчах 24 августа и 31 августа – в группе Лиги конференций.

Гораздо больше матчей придется сыграть двум украинским представителям в третьем еврокубке. "Динамо" начнет выступления с третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Жеребьевка стадии запланирована на 24 июля. Зато матчи сыграют в последний месяц лета – 10 августа и 17 августа.

Фото: "Динамо" и "Ворскла" сыграют в Лиге конференций (facebook.com/fcdynamoua)

А вот "Ворскла" будет стартовать со второго раунда квалификации. Первого соперника полтавчане узнают 21 июня, а двухматчевое противостояние состоится 27 июля и 3 августа. Для выхода в основную сетку Лиги конференций "Ворскле" нужно выбить трех соперников, а "Динамо" – двоих.

В сезоне 2022/23 честь Украины в еврокубках защищали эти же пять команд. Лучше всего выступил "Шахтер", который после группового этапа Лиги чемпионов дошел до 1/8 финала Лиги Европы и уступил там роттердамскому "Фейеноорду". В свою очередь "Динамо" и "Днепр-1" сыграли в групповых этапах Лиги Европы и Лиги конференций соответственно. "Заря" и "Ворскла" вылетели еще в квалификации третьего по рангу еврокубка.