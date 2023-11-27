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Украина вышла из соглашения СНГ о социальных гарантиях для военных

Киев, Понедельник 27 ноября 2023 21:56
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Украина вышла из соглашения СНГ о социальных гарантиях для военных Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина решила выйти из соглашения стран Содружества Независимых Государств о социальных гарантиях для военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Постановляю выйти из соглашения между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей", - сказано в документе.

Также глава государства своим указом вывел Украину из протокола к соответствующему соглашению СНГ.

Выход Украины из соглашений СНГ

Напомним, Украина после 2014 года продолжает активно выходить из соглашений, которые она подписывала со странами-членами Содружества Независимых Государств.

В частности, недавно Верховная рада решила отменить еще три соглашения с Россией и СНГ.

За этот год правительство, в частности, прекратило действие таких соглашений:

  • о сотрудничестве в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
  • о сотрудничестве в области исследования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники.

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