Украина вышла из соглашения СНГ о социальных гарантиях для военных

"Постановляю выйти из соглашения между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей", - сказано в документе.

Также глава государства своим указом вывел Украину из протокола к соответствующему соглашению СНГ.

Выход Украины из соглашений СНГ

Напомним, Украина после 2014 года продолжает активно выходить из соглашений, которые она подписывала со странами-членами Содружества Независимых Государств.

В частности, недавно Верховная рада решила отменить еще три соглашения с Россией и СНГ.

За этот год правительство, в частности, прекратило действие таких соглашений: