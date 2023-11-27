Украина вышла из соглашения СНГ о социальных гарантиях для военных

Украина решила выйти из соглашения стран Содружества Независимых Государств о социальных гарантиях для военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
"Постановляю выйти из соглашения между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей", - сказано в документе.
Также глава государства своим указом вывел Украину из протокола к соответствующему соглашению СНГ.
Напомним, Украина после 2014 года продолжает активно выходить из соглашений, которые она подписывала со странами-членами Содружества Независимых Государств.
В частности, недавно Верховная рада решила отменить еще три соглашения с Россией и СНГ.
За этот год правительство, в частности, прекратило действие таких соглашений:
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