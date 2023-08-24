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Украина денонсировала еще три соглашения с Россией и СНГ

Украина, Четверг 24 августа 2023 15:12
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Украина денонсировала еще три соглашения с Россией и СНГ Фото: Рада вышла из трех соглашений с Россией и СНГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада Украины отменила еще три соглашения с Россией и Содружеством независимых государств (СНГ).

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, денонсировано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о реадмиссии, подписанное в 2012 году в Москве. "Реадмиссия" - передача въехавших или находящихся на территории государства запрашивающей стороны лиц с нарушением законодательства.

Также принят закон о Соглашении о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Кроме того, одобрено прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Отмена соглашений

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Часть соглашений денонсирует Рада, часть - правительство Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
  • о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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