ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина вышла из рейтинга "ограниченного дефолта". Что этому способствовало?

Украина, Вторник 23 декабря 2025 14:33
UA EN RU
Украина вышла из рейтинга "ограниченного дефолта". Что этому способствовало? Фото: Кредитный рейтинг Украины вышел из зоны "ограниченного дефолта" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Международное рейтинговое агентство Fitch 22 декабря повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня ограниченного дефолта (англ. Restricted default) до преддефолтного уровня ССС (очень высокий кредитный риск).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию агентства Fitch.

Агентство обновило кредитный рейтинг Украины в более высокую сторону, поскольку, по его оценкам, Украина нормализовала отношения с большинством коммерческих кредиторов.

Fitch отмечает, что 18 декабря было сообщено о том, 99% держателей ВВП-варрантов согласились обменять свои бумаги на облигации Украины класса "ССС+" (высокий риск дефолта) с коэффициентом 1,34 (1,34 доллара в облигациях за 1 доллар в варрантах). Новые облигации имеют повышенный процент выплаты по ним - с 4% до 7,25% и погашение в 2032 году.

Владельцы ВВП-варрантов, которые не согласились автоматически обменять свои бумаги на упомянутые облигации, получат долговые инструменты класса В с коэффициентом 1,36 (1,36 доллара в новых облигациях за 1 доллар в ВВП-варрантах) и сроками погашения в 2030 и 2034 годах.

К этому факту агентство добавляет успешную реструктуризацию государственного долга в августе 2024 года. "Украина уже реструктуризировала 98% коммерческого внешнего государственного и гарантированного государством долга", - подытоживается в сообщении.

Также агентство приняло во внимание, что 19 декабря ЕС согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд долларов, что соответствует 50% ВВП страны. "Это покроет потребности в финансировании (Украины - ред.) более чем на год, уменьшая риски устойчивости долга в краткосрочной перспективе", - подчеркнули в агентстве.

Ожидания мира агентством Fitch

Агентство привело кредитные риски Украины и среди них указало военный фактор. Несмотря на текущие усилия администрации США, по прекращению огня, отмечает агентство, ключевые вопросы (включая территории) переговоров с РФ остаются нерешенными. "Как следствие, Fitch не ожидает уменьшения объема боевых действий в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

Напомним, во время предыдущего пересмотра 14 ноября агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт". Такой рейтинг был установлен в середине августа 2024 года после понижения с преддефолтных уровней и сохранялся, соответственно, с 13 августа 2024 года по 22 декабря 2025 года. В течение этого периода он неоднократно был подтвержден аналитиками Fitch.

ВВП-варранты были выпущены в рамках долговой операции, которую в конце 2015 года провела тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. Кредиторы согласились списать Украине часть внешних долгов (почти 4 млрд долларов) и перенести сроки выплаты по сумме 15,4 млрд долларов, а в качестве компенсации Украина выпустила ВВП-варранты - долговые инструменты, выплаты по которым привязаны к росту ВВП. Например, если ВВП растет в диапазоне 3-4%, тогда кредиторы получают сумму в размере около 3% ВВП.

В публикации РБК-Украина представлены детали переговоров правительства с держателями ВВП-варрантов, которые проводились в апреле 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госдолг ВВП Украины
Новости
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ