Украина вышла на довоенные объемы экспорта по морскому зерновому коридору, - Шмыгаль

По его словам, полгода назад стране удалось снять российскую блокаду Черного моря и активизировать морскую торговлю - украинский морской логистический коридор. Параллельно удалось запустить проект страхования нашего экспорта от военных рисков.

"По новому зерновому коридору уже прошли более 660 кораблей, которые перевезли около 20 млн тонн грузов в 32-х стран мира. 70% из этих грузов - это аграрная продукция наших сельхозпроизводителей. В январе мы вышли на довоенные объемы экспорта морем, а по общему объему экспорта уже приближаемся к показателям, которые имели до полномасштабного вторжения", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что в январе в денежном эквиваленте общий украинский экспорт составил 3,1 млрд долларов, из которых 1,9 млрд долларов - это морской экспорт.

За первый месяц 2024 года в госбюджет поступило на 14% больше налогов и на 30% больше таможенных платежей, чем планировалось.

В целом, добавил премьер, в общий фонд госбюджета поступило 116 млрд грн, а вместе сборы в общий и специальный фонд составили 154,2 млрд грн.

Новый "зерновой коридор"

В середине июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать украинское зерно по Черному морю. После этого Украина решила возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытались препятствовать работе "зернового коридора", в частности ударами по портам и инфраструктуре.

Однако благодаря усилиям военных и международной дипломатии, атаки агрессора по районам зерновых кордидоров удалось прекратить.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов. Маршруты прежде всего предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

По данным Центра транспортных стратегий, за полгода работы организованного Украиной Черноморского коридора, из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 млн тонн - продукция украинских аграриев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.