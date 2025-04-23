Украина выдвинула жесткое условие для обсуждения вопроса территорий, - Reuters

По информации неназванного источника издания, вчера, 22 апреля, Украина передала Европе документ, в котором было сказано, что никаких обсуждений территориальных вопросов не будет до "полного и безусловного прекращения огня".

Собеседник Reuters уточнил, что именно после этого государственный секретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры с Украиной, Францией и Британией.

Источник журналистов считает, что явная нервозность США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с договоренностями между Вашингтоном и россиянами.