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Украина опережает Запад в создании бронеавтомобилей, - CEO "Украинской бронетехники"

16:27 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Владислав Бельбас (слева, пресс-служба NAUDI)

Украина уже опережает западных партнеров в создании бронеавтомобилей по цене, скорости разработки и производства и внедрению новых технологий. В то же время, в Украине нет производства двигателей и трансмиссий, поэтому здесь конкурировать с Западом пока невозможно.

Об этом генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас рассказал в комментарии РБК-Украина на конференции-встрече делегаций немецкого и украинского ОПК "Украина - Германия: сотрудничество в оборонной промышленности".

Где Украина опережает Запад

По словам Бельбаса, в бронетехнике Украина опережает западных партнеров давно: и в ценовом сегменте, и в технических разработках. В качестве примера он привел масштабы производства "Богданы" и бронеавтомобилей, а также их стоимость.

Руководитель компании уточнил, что Украина впереди в скорости разработки, скорости производства, стоимости и внедрении новых технологий.

Чего не хватает: двигатели, трансмиссии и защита производства

В то же время, Бельбас отметил, что опережать страны в бронетехнике сложно, когда нет автомобильной индустрии. По его словам, она исчезла в 2008 году, когда Украина вступила во Всемирную торговую организацию без переходного периода. Он назвал это проблемой отрасли.

Поэтому в Украине, по его словам, нет производства трансмиссий и двигателей, а автомобили только составляют. В этом сегменте, отметил Бельбас, конкурировать с Западом пока не получится.

Отдельно он отметил вопрос защиты производств и мест их расположения. По его словам, при ударах безопасность выходит на первое место. Бельбас считает, что нужны задекларированные программы, которые, к сожалению, не внедряются: кроме кредитования другой поддержки нет, в частности военного страхования и подземных локаций для размещения производств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Украинская бронетехника" совместно с компанией-партнером представила бронеавтомобиль "Новатор 2" с дистанционно управляемым бронированным модулем украинского производства.

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