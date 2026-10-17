Украина опережает Запад в создании бронеавтомобилей, - CEO "Украинской бронетехники"

Где Украина опережает Запад

По словам Бельбаса, в бронетехнике Украина опережает западных партнеров давно: и в ценовом сегменте, и в технических разработках. В качестве примера он привел масштабы производства "Богданы" и бронеавтомобилей, а также их стоимость.

Руководитель компании уточнил, что Украина впереди в скорости разработки, скорости производства, стоимости и внедрении новых технологий.

Чего не хватает: двигатели, трансмиссии и защита производства

В то же время, Бельбас отметил, что опережать страны в бронетехнике сложно, когда нет автомобильной индустрии. По его словам, она исчезла в 2008 году, когда Украина вступила во Всемирную торговую организацию без переходного периода. Он назвал это проблемой отрасли.

Поэтому в Украине, по его словам, нет производства трансмиссий и двигателей, а автомобили только составляют. В этом сегменте, отметил Бельбас, конкурировать с Западом пока не получится.

Отдельно он отметил вопрос защиты производств и мест их расположения. По его словам, при ударах безопасность выходит на первое место. Бельбас считает, что нужны задекларированные программы, которые, к сожалению, не внедряются: кроме кредитования другой поддержки нет, в частности военного страхования и подземных локаций для размещения производств.