Украина вынуждена просить аварийную помощь из других стран из-за ценовых ограничений внутри страны

Объемы получения аварийной помощи энергосистеме из других стран бьют рекорды при существенно более низких объемах импорта - поскольку цена импорта выше разрешенной цены в Украине, делается невозможным импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"С одной стороны, у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании (не говоря уже о последствиях зимних обстрелов). С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой - как из-за обстрелов, так и в случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой (что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке)", - написал он.

По его словам, высокий спрос из-за жары и дефицита мощностей обусловливают необходимость или введение графиков отключений или получения аварийной помощи, которая дороже импорта.

"Эта ситуация фактически демонстрирует о чем говорили в Укрэнерго месяц назад - жизнеспособность уровня прайс-кепов на рынке будет определяться тем насколько мы сможем импортировать электроэнергию для покрытия дефицита. Ну или нужно вводить графики отключений, а не вешать оплату аварийной помощи на системного оператора, который и без того в тяжелом финансовом положении", - заметил Прокоп.

При этом аналитик обратил внимание, что Укрэнерго должна другим участникам рынка 50 млрд, в то время как сама компания недополучила с рынка 59 млрд грн. Деньги, которые Укрэнерго платит за аварийную помощь в 1,5-2 раза дороже, чем мог бы стоить импорт – это невозвращенные долги. Ведь эти деньги Укрэнерго могло использовать для оплаты долгов на балансирующем рынке.

Напомним, "Укрэнерго" во избежание ограничений потребителей э/э три дня подряд привлекала аварийную помощь из Европы.