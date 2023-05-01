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Украина требует от России открыть гуманитарные коридоры с оккупированных территорий

Фото: Украина требует от России открыть гуманитарные коридоры с оккупированных территорий (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Минреинтеграции обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для желающих уехать с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

Она напомнила, что на прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях. То есть, в РФ хотят, чтобы "украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий."

"Во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях? Но если они хотят депортировать с ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, так нет проблем", - написала Верещук.

Она отметила, что россияне сами не выпускают украинцев из ВОТ на подконтрольную территорию, в нарушение международного права и вопреки элементарным гуманитарным соображениям.

"Поэтому сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры. Для того чтобы украинцы из ВОТ могли выехать на подконтрольную правительству Украины территорию", - заявила Верещук.

В свою очередь она напомнила рекомендации жителям временно оккупированных территорий.

"Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ", - добавила Верещук.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, закрепляющий условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины.

Добавим, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию.

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