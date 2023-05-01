Украина требует от России открыть гуманитарные коридоры с оккупированных территорий

Она напомнила, что на прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях. То есть, в РФ хотят, чтобы "украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий."

"Во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях? Но если они хотят депортировать с ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, так нет проблем", - написала Верещук.

Она отметила, что россияне сами не выпускают украинцев из ВОТ на подконтрольную территорию, в нарушение международного права и вопреки элементарным гуманитарным соображениям.

"Поэтому сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры. Для того чтобы украинцы из ВОТ могли выехать на подконтрольную правительству Украины территорию", - заявила Верещук.

В свою очередь она напомнила рекомендации жителям временно оккупированных территорий.

"Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ", - добавила Верещук.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, закрепляющий условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины.

Добавим, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.