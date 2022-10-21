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Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На фоне сообщений о возможной подготовке российского теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) украинская сторона требует направить на объект международную миссию наблюдателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС", - отметил он.

По его словам, такой теракт может вызвать тысячи жертв и затопить десятки населенных пунктов.

"Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по данным украинской разведки, россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас устанавливают взрывчатку на опорах и шлюзах.

Как считают западные аналитики, россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы взорвать дамбу и обвинить в этом Украину.

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Денис Шмыгаль