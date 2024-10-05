Украина использует на Донбассе тактику "медленного отступления", - NYT

Издание отметило, что отступление Украины на Донбассе может показаться сигналом до начала завершения войны, однако украинские командиры и военные эксперты отрицают это.

В то же время, по их словам, в регионе разворачивается более важная борьба. Украинские военные объяснили, что сейчас это война на истощение, когда каждая сторона пытается истощить другую, нанеся максимальные потери, надеясь сломать потенциал и волю противника к продолжению войны.

Уже сейчас видно, что в течение всего лета Россия, несмотря на потери, отправляла волны войск при поддержке колонн бронетехники в жестокие штурмы.

Военный аналитик украинского государственного института стратегических исследований Николай Белесков назвал стратегией "обмена пространства на российские потери". По его словам, идея состоит в том, чтобы отступить из атакованных городов, но нанести противнику как можно большие потери.

Между тем, член 411-го украинского беспилотного батальона, который воюет вокруг прифронтового города Покровск Александр Солонько, подчеркнул, что вопрос в том, сколько российские военные потеряют, прежде чем поймут, что это бесполезно.

Он подчеркнул, что столкнувшись с непрерывными атаками, некоторые украинские командиры также "предпочитают покинуть позицию или населенный пункт, если это уменьшает потери среди личного состава".

Влияние Курской операции

Издание отметило, что ситуация осложняется тем, что наступление Украины на западную Курскую область России в августе еще больше истощило ее ресурсы, угрожая ее способности осуществить контролируемое отступление на Донбассе без разрыва линии фронта.

Военный эксперт по финской Black Bird Group, анализирующей видеоматериалы и спутниковые снимки с поля боя, Паси Паройнен заявил, что после Курской наступательной операции Россия продвинулась на Донбассе темпами, невиданными с 2022 года. По его словам, за последние два месяца она захватила около 270 квадратных миль, что примерно в три раза больше, чем в июне и июле.

Но даже это оставляет Россию очень далеко от достижения своей давней цели – полного захвата региона. Для этого ей нужно захватить еще 4 тысячи квадратных миль украинской территории, что примерно в пять раз больше, чем она захватила за последний год.

"Эта война будет решаться не тем, кто контролирует Угледар или другие тактически важные прифронтовые города... Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар, по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать", - говорит Франц-Штефан. Гади, военный аналитик, базирующийся в Вене.