Выполнили обязательства МВФ. Членов наблюдательного совета "Оператора ГТС" будут выбирать на конкурсе

Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 31.05.2022 №643 по управлению объектами государственной собственности. Отныне мораторий на проведение конкурсов во время военного положения не применяется к наблюдательному совету ОГТСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Кабмин принял решение на заседание во вторник, 25 июля. Из этого следует, что мораторий на проведение конкурсов во время военного положения не применяется к наблюдательному совету ОГТСУ. При этом конкурсы также разрешены для госбанков, "Нефтегаза", "Укрэнерго" и некоторых других государственных компаний.

Следует отметить, что конкурсный отбор членов наблюдательного совета АО "Оператор газотранспортной системы Украины" является одним из "маяков" Международного валютного фонда. Разрешение необходимо было для получения следующего транша в рамках кредитной программы.

Кроме этого, до конца июля государство должно передать акции "Оператора ГТС" от Магистральных газопроводов в Министерство энергетики. А также принять новый устав компании. А вот до конца октября необходимо провести отбор и назначить новый наблюдательный совет.

Программа от МВФ

В конце марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. В рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд. долларов. Эта программа является частью общего пакета международной поддержки для Украины, оцениваемого в 115 млрд долларов.

В рамках данной программы, украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков как условие для получения дальнейшего финансирования. Эти структурные маяки включают в себя реформы и меры, направленные на улучшение экономического положения страны, в частности в сферах финансового сектора, налоговой системы, бюджетной дисциплины, приватизации, антикоррупционных мер, улучшения бизнес-климата, энергетических реформ и инфраструктурного развития.

Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн. долларов.

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