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Украина выполнила одно из условий МВФ в финансовой сфере

Фото: Украина выполнила условие МВФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров 22 декабря одобрил проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом, обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Как отметили в пресс-службе, эта дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.

В частности, Дорожной картой предусмотрено:

  • принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создания Стратегического инвестиционного совета;
  • распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением, восстановлением и развитием через единое определение публичного инвестиционного проекта;
  • унификацию подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создание единого проектного портфеля для обеспечения приоритета и получения доступа к финансированию;
  • оценку Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;
  • создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ИТ-экосистемы;
  • развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.

В дальнейшем поручен Минфину с участием Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон разработать и внести на рассмотрение Кабинета министров план мер по реализации Дорожной карты до 1 июня 2024 года, сообщили в Минфине.

Меморандум с МВФ

Напомним, Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF из Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Согласно меморандуму, Украина обязалась разработать дорожную карту для обеспечения более прозрачного и эффективного управления государственными инвестициями до конца декабря 2023 года.

Подробнее о решении МВФ читайте в материале РБК-Украина "Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год".

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