Украина выполнила одно из условий МВФ в финансовой сфере

Кабинет министров 22 декабря одобрил проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом, обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .
Как отметили в пресс-службе, эта дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.
В частности, Дорожной картой предусмотрено:
В дальнейшем поручен Минфину с участием Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон разработать и внести на рассмотрение Кабинета министров план мер по реализации Дорожной карты до 1 июня 2024 года, сообщили в Минфине.
Напомним, Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF из Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.
МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.
Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.
Согласно меморандуму, Украина обязалась разработать дорожную карту для обеспечения более прозрачного и эффективного управления государственными инвестициями до конца декабря 2023 года.
Подробнее о решении МВФ читайте в материале РБК-Украина "Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год".