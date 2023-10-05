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"Заря" победила "Брейдаблик" и прервала безутешную серию в еврокубках

Коупавогюр, Четверг 05 октября 2023 22:11
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"Заря" победила "Брейдаблик" и прервала безутешную серию в еврокубках Фото: "Заря" победила "Брейдаблик" и прервала безутешную серию в еврокубках (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Иван Носальский

Луганская "Заря" смогла вырвать минимальную победу у исландского "Брейдаблика" в Лиге конференций. Она впервые за 2 года победила в матче еврокубков на выезде.

Детальнее о матче - в отчете РБК-Украина.

Лига конференций, группа B, второй тур

"Брейдаблик" - "Заря" - 0:1

Голы: Игорь Горбач, 35

Единственный гол в матче футболисты луганской команды смогли забить на 35-й минуте после розыгрыша углового. Точную передачу ударом головой замкнул нападающий Игорь Горбач.

При этом у игроков "Брейдаблика" были шансы сравнять счет, но они их не реализовали. Примечательно, что на протяжении всей игры исландская команда доминировала в показателе владения мячом.

Таким образом, "Заря" с четырьмя очками занимает второе место в группе B. Перед ней - только бельгийский "Гент", с которым команда из Луганска сыграла вничью в первом туре.

Напомним, вчера, 4 октября, донецкий "Шахтер" смог после камбэка одолеть бельгийский "Антверпен" во втором туре Лиги чемпионов.

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