"Заря" победила "Брейдаблик" и прервала безутешную серию в еврокубках
Луганская "Заря" смогла вырвать минимальную победу у исландского "Брейдаблика" в Лиге конференций. Она впервые за 2 года победила в матче еврокубков на выезде.
Детальнее о матче - в отчете РБК-Украина.
Лига конференций, группа B, второй тур
"Брейдаблик" - "Заря" - 0:1
Голы: Игорь Горбач, 35
Единственный гол в матче футболисты луганской команды смогли забить на 35-й минуте после розыгрыша углового. Точную передачу ударом головой замкнул нападающий Игорь Горбач.
При этом у игроков "Брейдаблика" были шансы сравнять счет, но они их не реализовали. Примечательно, что на протяжении всей игры исландская команда доминировала в показателе владения мячом.
Таким образом, "Заря" с четырьмя очками занимает второе место в группе B. Перед ней - только бельгийский "Гент", с которым команда из Луганска сыграла вничью в первом туре.
Напомним, вчера, 4 октября, донецкий "Шахтер" смог после камбэка одолеть бельгийский "Антверпен" во втором туре Лиги чемпионов.
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