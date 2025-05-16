Украина отправила делегацию в Стамбул, а РФ готовит новое наступление: новости за 15 мая

Украина решила отправить делегацию в Стамбул, несмотря на низкий уровень российской делегации. Тем временем РФ может готовить новое наступление.

Более детально о том, что произошло в четверг, 15 мая, - в материале РБК-Украина .

Зеленский утвердил делегацию на переговоры в Стамбуле: кто поехал от Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении делегации Украины, которая будет присутствовать на переговорах с Россией в Стамбуле.

Указом президента сформирована делегация для участия в переговорном процессе 15-16 мая с международными партнерами - делегациями Турции и США. А также с представителями Российской Федерации.

Россия готовит новое наступление в Украине, - CNN

Россия накапливает силы на линии фронта для нового наступления для захвата новой украинской территории. Владимир Путин хочет захватить все что сможет, пишет CNN.

Неназванный представитель США рассказал изданию, что российские командиры "стремятся сформировать крупные силы".

Magura сбивает Су-30. У Буданова впервые показали дроны-убийцы самолетов

Военная разведка Украины впервые показала новое поколение морских дронов Magura V7. Те самые, которые недавно сбили два российских истребителя Су-30.

Украинские дроны Magura предыдущих поколений успешно поразили 16 российских кораблей в Черном море, девять из которых - уничтожили. А в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года впервые уничтожили два вертолета Ми-8 и повредили третий.

Папе Льву XIV передали списки украинских воинов, находящихся в плену РФ

Украина передала Папе Римскому Льву XIV списки воинов, находящихся в российском плену. Понтифик призвал к освобождению пленных.

Понтифик отметил, что его сердце с Украиной. Он призвал к возвращению пленных и депортированных детей.

"Тянет время": Стармер отреагировал на отказ Путина встретиться с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин отказался приезжать в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что "тянет время". Ведь он не хочет быстрого прекращения огня, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

Стармер отметил, что Путин "стоит на пути" к прекращению огня между Россией и Украиной.