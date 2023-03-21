Кабмин продолжил финансирование инициативы Grain from Ukraine, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"Наша страна остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Всего в рамках зерновой инициативы Украина отправила уже более 25 млн тонн агропродукции через черноморские порты. Работаем над тем, чтобы не только продлить эту инициативу, но и расширить ее", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, правительство планирует закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы, которая затем будет доставлена в качестве гуманитарного груза в страны Африки.