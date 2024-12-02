Украина ответила на заявления властей Грузии о "сценарии Майдана"

МИД решительно осуждает нарушение прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии.

"Насилие не останется без последствий. Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа", - говорится в заявлении.

Министерство напомнило, что пресловутые украинские политики также пытались заверить, что "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию страны, как сейчас говорят в Грузии.

МИД отверг попытки властей Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Речь идет о заявлениях премьер-министра Грузии о якобы недопущении "сценария украинского Майдана"

"Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий". Украина была и остается благосклонным демократическим преобразованием в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, отвечающей интересам грузинского народа", - отметило ведомство.

МИД выразил солидарность с грузинскими дипломатами, публично выступившими против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС.

"Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", - заявил МИД.