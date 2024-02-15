Украина отказалась исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны, - Reuters

В письме, отправленном в адрес Raiffeisen в феврале, с которым ознакомилось агентство Reuters, украинские чиновники поставили под сомнение усилия с целью покинуть Россию, заявив, что большая часть его планов была расплывчатой и неполной.

Как отмечает агентство, письмо усиливает напряженность в отношениях между Киевом и Австрией, политические лидеры которой также лоббируют исключение Raiffeisen из списка, ранее добившись временной приостановки.

"Ряд белых пятен все еще остается График продажи отсутствует... остается неясным, когда сценарий выделения может начать действовать", - написали в письме украинские чиновники, заявив, что это помешало исключению банка из списка.

Raiffeisen намеревался выделить свой российский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло. Представитель Raiffeisen заявил, что банк не может назвать сроки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регулирующих органов.

Украинские официальные лица также выразили в письме свою обеспокоенность по поводу программ Raiffeisen по облегчению кредитования российских солдат, что, по утверждению банка, является обязательной по закону в России.

Временная приостановка статуса спонсора войны

В декабре 2023 года австрийским политикам удалось добиться временного исключения банка из черного списка, отказавшись поддерживать новые санкций Евросоюза против России, чтобы добиться этой уступки.

Австрия публично поддерживает Украину, но несколько источников, знакомых с планами правительства, заявили, что они не хотят полностью разрывать многолетние связи с Россией, надеясь, что на каком-то этапе отношения удастся восстановить.

Австрийские правительственные чиновники считают, что Raiffeisen был выделен несправедливо. Других банков, таких как итальянский UniCredit, который по-прежнему активен в России, в списке нет.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто раскритиковал черный список как произвольный на встрече европейских министров в Киеве, сообщил источник агентства.

Raiffeisen - единственная австрийская компания в списке. Некоторые компании были исключены из списка, в том числе венгерский OTP Bank .

Хотя Raiffeisen был исключен из черного списка в декабре, его название до сих пор фигурирует рядом с 49 компаниями, признанными "международными спонсорами войны", составленными Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины.

Неясность планов Raiffeisen

Анонимный источник в правительстве Украины, сообщил Reuters, что письмо было отправлено после того, как австрийский банк дал понять о своем намерении выйти из России к третьему кварталу 2024 года.

В письме говорится, что сроки продажи российского бизнеса банка остаются неясными.

В письме также говорится, что Raiffeisen указал в переписке, что продажа является "предпочтительным вариантом" для банка, но никаких подробностей предоставлено не было.

Украинские чиновники также просили в письме узнать, сколько времени потребуется для получения разрешений регулирующих органов от Европейского Союза и Австрии.

"Наш запрос о конкретных показателях сокращения бизнеса также остается практически без ответа", - говорится в письме, имея в виду обязательство банка сократить свой российский бизнес.

В конце письма говорится, что "приостановленный" статус банка останется в силе, но Украина может удалить банк из черного списка, если получит "положительные новости".

Затягивание выхода с территории России

Напомним, Raiffeisen - крупнейший западный банк, продолжающий работать на территории России.

Российские власти дали понять Raiffeisen, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался, потому что он позволяет проводить международные платежи.

Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).