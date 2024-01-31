Raiffeisen Bank работает над выходом из России и готовит сделку с подсанкционным олигархом
Австрийский Raiffeisen Bank International изучает возможность продажи или выделения своего бизнеса в России, предупреждая, что выход может занять некоторое время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Группа продолжает работать над потенциальной сделкой", - говорится в сообщении банка.
Отдельная сделка по приобретению почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag посредством сделки с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями, находится в стадии реализации, сообщил RBI, и ее закрытие ожидается в начале этого года.
В декабре 2023 года австрийский банк заключил сделку с Дерипаской, согласно которой российское подразделение банка заплатит олигарху чуть более 1,5 млрд евро в обмен на его 28%-ную долю в австрийской строительной компании Strabag. Эти акции Дерипаски заморожены из-за европейских санкций. Сделка выглядит как способ обмена денег, которые в противном случае остались бы в России, на ликвидный актив.
Прибыль банка
Raiffeisen Bank International сообщил о падении прибыли в четвертом квартале 2023 года на 67% до 272 млн евро по сравнению с 826 млн евро годом ранее.
На прибыль в четвертом квартале повлияли более высокие налоги в Украине, а также расходы на 273 млн евро, связанные с судебными разбирательствами и убытками по кредитам в швейцарских франках в Польше.
Затягивание выхода с территории России
Напомним, Raiffeisen - крупнейший западный банк, продолжающий работать на территории России, где в 2022 году он получил более половины своей прибыли - 2 млрд евро.
Российские власти дали понять Raiffeisen, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался, потому что он позволяет проводить международные платежи.
Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).