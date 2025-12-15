Украина откроет в Берлине офис по экспорту оружия, - Зеленский

Лидер страны отметил важность того, что Украина во время войны не только обращается за помощью и поддержкой, но и предлагает совместные проекты и производство. Он подчеркнул, что прежде всего речь идет об оборонном производстве.

"Мы делаем максимум, чтобы наши оборонные технологии шли на опережение и давали нашим воинам результаты на поле боя, практические результаты. И именно в Берлине мы готовим один из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия, совместными производственными проектами с Германией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Германия является одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе, и выразил уверенность, что так будет оставаться и в дальнейшем.

"И это одна из ключевых задач правительства: больше контрактов с Германией. Это объединяет не только нашу и немецкую экономики, но и создает основу для еще большего взаимодействия внутри Европейского Союза", - отметил президент Украины.