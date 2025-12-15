Украина откроет в Берлине офис по экспорту оружия, - Зеленский

Украина готовит открытие в столице Германии одного из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия и совместными производственными проектами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на закрытии Немецко-украинского экономического форума в Берлине.
Лидер страны отметил важность того, что Украина во время войны не только обращается за помощью и поддержкой, но и предлагает совместные проекты и производство. Он подчеркнул, что прежде всего речь идет об оборонном производстве.
"Мы делаем максимум, чтобы наши оборонные технологии шли на опережение и давали нашим воинам результаты на поле боя, практические результаты. И именно в Берлине мы готовим один из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия, совместными производственными проектами с Германией", - заявил Зеленский.
Он отметил, что Германия является одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе, и выразил уверенность, что так будет оставаться и в дальнейшем.
"И это одна из ключевых задач правительства: больше контрактов с Германией. Это объединяет не только нашу и немецкую экономики, но и создает основу для еще большего взаимодействия внутри Европейского Союза", - отметил президент Украины.
Напомним, Германия разработала 10-пунктный план по усилению сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности. Документ уже представили Владимиру Зеленскому.
Немецкий план предусматривает, что две страны будут теснее сотрудничать в сфере оборонных исследований, совместных предприятий и закупок. Кроме того Берлин рассматривает возможность использования федеральных инвестиционных гарантий.
Германия изучит возможность совместных закупок украинской оборонной продукции для защиты воздушного пространства НАТО. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках.