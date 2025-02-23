Украина отклонила предложение США по фонду на 500 млрд в соглашении о недрах, - Bloomberg

Украина отказалась от требований США о создании фонда на 500 миллиардов долларов, который должен был стать частью соглашения, предусматривающего передачу части минеральных ресурсов страны в пользу Вашингтона. Об этом агентству Bloomberg сообщил украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

По словам источника Bloomberg, фонд должен был компенсировать помощь, предоставленную США Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона утверждает, что реальная сумма поддержки гораздо ниже и составляет около 90 миллиардов долларов.

Ожидается, что участники переговоров продолжат работу, поскольку проект соглашения, предложенный Вашингтоном, содержит спорные положения, а президент Украины Владимир Зеленский не готов его подписывать.

Давление США: Трамп настаивает на принятии соглашения

Другой источник сообщил, что президент США Дональд Трамп усиленно давит на президента Украины Владимира Зеленского с целью ускорить принятие соглашения, особенно на фоне растущего напряжения между двумя лидерами и опасений, что Украину могут исключить из возможных мирных переговоров.

Министр финансов США Скотт Бессент в статье для Financial Times пояснил, что в рамках соглашения доходы от природных ресурсов Украины, а также инфраструктурных активов будут направлены в специальный фонд для долгосрочного восстановления и развития.

США получат экономические и управленческие права в этом фонде, что, по словам Бессента, обеспечит прозрачность и подотчетность. Однако он подчеркнул, что США не будут владеть физическими активами Украины и не увеличат ее долговую нагрузку.

Во время визита специального посланника США Кита Келлога в Киев, украинские чиновники обсудили детали соглашения. В этом контексте стоит отметить, что первоначальное предложение США предусматривало передачу 50% доходов от продажи лицензий на минералы, нефть, газ и порты, что было воспринято как возможный шаг к экономическому колониализму.

Сейчас прямое требование об обеспечении части ресурсов отсутствует, однако ключевым камнем преткновения остается отсутствие гарантий на будущее военное и финансовое сотрудничество.