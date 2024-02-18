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Украина завоевала три награды на Кубке мира по спортивной гимнастике

Фото: украинский спортсмен Олег Верняев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сборная Украины завоевала три награды на Кубке мира по спортивной гимнастике, который проходит в египетском Каире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Двойным получился для Украины пьедестал почета в упражнениях на параллельных брусьях. Илья Ковтун праздновал победу, в то время как в активе Олега Верняева серебро.

Показав накануне в квалификации первый и второй результат, наши спортсмены подтвердили класс сегодня в финале, разыграв первенство между собой.

 

Действующий вице-чемпион мира в многоборье Илья Ковтун, который напомним в конце прошлого года перенес операцию, завоевал золото с суммой баллов 15.600.

 

Олимпийский чемпион Олег Верняев стал серебряным призером 15,230.

Кроме этого сегодня серебряную медаль нашей сборной принес в опорном прыжке Назар Чепурный.

Напомним, что на днях три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open.

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