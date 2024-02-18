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Украина завоевала две медали на турнире по дзюдо

Фото: украинская спортсменка Юлия Курченко (facebook.com/olympicua)
Автор: Карина Левицкая

Медальной стала сегодня для Украины женская весовая категория до 78 кг на турнире по дзюдо серии Grand Slam, которую принимала столица Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

На пьедестал почета взошли сразу две украинские спортсменки. Юлия Курченко стала серебряным призером, Елизавета Литвиненко завоевала бронзу.

Отметим, что украинские дзюдоистки встретились между собой на стадии четвертьфинала, судьба которого решилась по третьему "шидо", получившему на последней минуте основного времени Литвиненко.

Елизавета дальше оформила бронзовую и, кстати, первую в карьере, медаль Grand Slam, успешно справившись с обеими соперницами в отрадной сетке: "иппоном" досрочно с Лорианой Кукой из Косово и на "голден скор" со словенкой Меткой Лобник.

Курченко в полуфинале деклассировала немку Анну Монту Олек, после чего в главном поединке дня все же уступила в дополнительное время опытную трехкратную медалистку чемпионата мира Гюше Стенгейс из Нидерландов.

Напомним, что на днях три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open.

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