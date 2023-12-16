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Украина завоевала четыре награды по лыжным гонкам на международном турнире "Slavic Cup"

Фото: Украина завоевала четыре награды по лыжным гонкам на международном турнире "Slavic Cup" (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Представители сборной Украины по лыжным гонкам в первый день соревнований на международном турнире "Slavic Cup" завоевала сразу четыре награды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

"Два золота, серебро и бронзу добыли в борьбе представители сборной Украины по лыжным гонкам в первый день соревнований на международном турнире "Slavic Cup", - заявили в НОК.

По словам комитета, награды разыгрывались в спринте вольным стилем на 1,4 км.

Дмитрий Драгун стал победителем среди мужчин, опередив в борьбе за первое место товарища по команде Андрея Доценко.

Виктория Олех заняла первое место среди женщин, где третьей финишировала и стала бронзовым призером еще одна украинка Анастасия Иванченко.

"Поздравляем с медальным стартом и желаем успешного продолжения соревнований в Словакии", - отметили в НОК.

Напомним, в начале месяца в Финляндии на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике украинец Дмитрий Котовский стал бронзовым призером в личных состязаниях мужчин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские фигуристы добыли в борьбе "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

Мы также писали, что украинский дуэт в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова впервые за 12 лет завоевал для Украины "золото" в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию.

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