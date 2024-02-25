Украина не ведет переговоры с партнерами по применению их армий в войне, - Зеленский

"Мы не ведем переговоры с партнерами по применению их армий на территории Украины. Если будем в НАТО, то это для нас самая мощная гарантия, то соответственно будем использовать 5 поправку, если так произойдет. Но, как видим, ни на одну страну НАТО Россия не нападала", - заявил он.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Напомним, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его заявление прозвучало на фоне задержек или ограничений военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО намерено провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих.

Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

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