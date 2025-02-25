Украина ведет переговоры с МВФ о деньгах на импорт газа, - источники

Переговоры о финансировании импорта были проведены руководством компании 21 февраля. Обсуждаются не конкретные суммы, а объемы газа, на который нужны деньги. "На первом этапе речь идет об 1 млрд кубометров газа", - сказал собеседник издания, знакомый с процессом переговоров.

В МВФ, по информации собеседников издания, пока не дали ответа на просьбу НАК. Но в то же время представители миссии были удивлены такой просьбой, поскольку во время прошлого пересмотра программы в декабре 2024 года вопрос необходимости увеличения импорта газа не поднимался.

Напомним, что поиск средств на импорт газа ведет и руководство Минэнерго. Герман Галущенко недавно заявлял, что Украина нуждается в импорте 1 млрд кубометров газа. На прошлой неделе он посещал Брюссель, где проводил переговоры о возможности финансирования импорта или получения газа в качестве гранта. Однако о результатах таких переговоров Минэнерго не сообщало.

По информации Reuters, Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы уже в феврале и марте.