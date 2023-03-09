RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ведет консультации, чтобы не допустить председательства России в Совбезе ООН, - Сибига

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Украина проводит консультации с постоянными членами Совбеза ООН, которые поддерживают нашу позицию о том, чтобы не допустить председательства России.

Об этом на встрече с журналистами сказал замглавы ОП по международной политике Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что по графику, председательство России в Совбезе должно начаться с 1 апреля и продлится месяц.

"По состоянию на сейчас у нас нет четкого понимания, удастся ли не допустить председательства РФ или отложить его, но такая работа ведется", - сказал Сибига.

Он отметил, что для этой цели могут быть применены и механизмы Генассамблеи ООН.

По словам замглавы ОП, на данный момент можно рассчитывать на девять из пятнадцати голосов в Совбезе ООН, и это позволяет Украине осуществлять такие решения, как выступление президента Владимира Зеленского на заседании Совбеза в режиме онлайн.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не дать РФ председательствовать в Совете безопасности.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что РФ незаконно узурпировала место постоянного члена Совбеза более 30 лет назад, сейчас ей там не место.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНОфис президента