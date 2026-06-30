Украина вторично ударила по центру космической связи под Москвой, - Зеленский

В ночь на 30 июня украинские дроны нанесли повторный удар по центру космической связи "Дубна" в Московском регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации активности оккупационного контингента России в Украине", - рассказал глава государства.
Расстояние от государственной границы Украины до этого объекта составляет более 500 км.
Зеленский напомнил, что Силы обороны Украины ранее достигали четырех подобных российских центров связи. Ушибы наносились не только в Московском, но и во Владимирском регионах РФ.
"Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий", - заявил президент.
По его словам, готовятся ответные действия и в отношении других подобных объектов врага.
Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 30 июня Московская область оказалась под массированным ударом беспилотников .
В соцсетях начали появляться кадры, на которых жители показывали полет дронов в регионе по направлению к столице РФ.
О первом поражении центра космической связи "Дубна" стало известно 22 июня.
Тогда Генштаб ВСУ сообщил, что в Московской области был поражен этот объект, а именно аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны Mark-IV, которая используется для спутниковой связи, и техническое здание рядом с антенной.