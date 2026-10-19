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Украина согласовывает с РФ последние детали эвакуации гражданских из Олешек, - омбудсман

14:40 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)

Украина и Россия приблизились к согласованию последних деталей эвакуации гражданских из оккупированной Олешковской общины Херсонской области. Стороны обсуждают условия, позволяющие вывезти людей на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам омбудсмана, российская сторона взяла в работу все предложения, которые ранее Украина передала по организации эвакуации. Переговоры перешли к согласованию последних деталей, в частности обеспечению режима тишины.

"Мы сейчас выходим на согласование последних деталей по обеспечению режима тишины и обеспечению эвакуации всех желающих не просто из Олешек, а сразу на территорию, контролируемую украинским правительством", - рассказал Лубинец.

В то же время, он отметил, что между сторонами остаются сложные вопросы. Тем не менее, омбудсман надеется, что в ближайшее время переговоры дадут конкретные результаты.

Сколько гражданских могут эвакуировать из Олешковской общины

По словам Лубинца, речь идет об эвакуации не только из Олешек, но и шести других населенных пунктов поблизости.

По оценке украинской стороны, на этих территориях могут оставаться около 6 тысяч гражданских, в том числе до 200 детей. Непосредственно в Олешках могут находиться до 2 тысяч человек.

Омбудсман подчеркнул, что переговоры с российской стороной продолжаются каждый день. По его оценке, украинской стороне удалось значительно продвинуться в обсуждении условий эвакуации.

"Многое не могу рассказать деталей, но скажу так, что мы, на мой взгляд, максимально продвинулись вперед", - добавил Лубинец.

Окончательные условия эвакуации еще не согласованы. В частности, сторонам нужно договориться о режиме тишины, чтобы граждане могли безопасно выехать из оккупированных населенных пунктов на территорию, контролируемую Украиной.

Напомним, ситуация в оккупированных Олешках в Херсонской области остается критической. По данным РБК-Украина, город оказался в условиях гуманитарной блокады: местные жители страдают от нехватки пищи, питьевой воды, медикаментов и электроэнергии.

30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибигаинициировал срочное рассмотрение ситуации в Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Украинские военные уже неоднократно доставляли помощь в город с помощью беспилотников, в частности, продукты, лекарства и детские наборы.

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УкраинаРоссийская ФедерацияДмитрий ЛубинецОлешкиХерсонская областьЭвакуация