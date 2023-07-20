Украина удерживает военную кампанию "на лимитах". Марченко объяснил, как мы можем победить

Украина удерживает военную кампанию на лимитах, учитывая возможность собирать налоги и направлять их на безопасность и оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в интервью "Экономической правде" .

Так, военный бюджет Украины составляет 1,6 трлн гривен, к тому же, налогами собирается еще 1,3 трлн.

Марченко отметил, что с точки зрения обороны этого бюджета может быть недостаточно. При этом он подчеркнул, что свою армию мы должны финансировать сами, на это денег никто не даст: "Оружие дадут, танки дадут, но свою армию мы должны финансировать сами".

"Мы сейчас фактически удерживаем военную кампанию на лимитах с точки зрения наших возможностей собирать налоги и направлять их на сектор безопасности и обороны. Потому что налоги не перекрывают эти потребности, а заимствования под 18-19% - это временное решение", - сказал министр.

При этом Марченко подчеркнул, что сравнивать Украину и Россию нельзя. Ведь, по его словам, единственное, за счет чего мы можем победить - это думать быстрее, действовать быстрее, имплементировать необходимые решения и максимально быстро гармонизировать себя с теми структурами, в которые мы стремимся интегрироваться.

В то же время Марченко отметил, что Министерство финансов будет делать все возможное, чтобы не допустить возвращения к эмиссионному финансированию (за счет выпуска в обращение новых денежных знаков - ред.).

Он отметил, что сейчас Украина заимствует на внутреннем рынке в достаточных объемах, чтобы не обращаться к позиции НБУ, ведь в прошлом году влияние эмиссии на макроэкономическую ситуацию было значительным и, по его словам, желательно такие вещи избегать.

Расходы Украины на оборону

Отметим, что в I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета направили на обороноспособность и безопасность Украины. Речь идет о 389 млрд гривен.

Марченко отмечал, что военные расходы Украины в следующем году также останутся высокими. Возможностей сокращения бюджетного дефицита мало, хотя Кабмину удалось поддержать сбор доходов.

Министр финансов сказал, что в текущем году ожидается экономический рост на уровне 3%. Он добавил, что правительство должно привлечь стимулы партнеров, чтобы помочь Украине покрыть дефицит в 2024 году.

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