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Украина поразила более 51% российских НПЗ, - Минобороны

20:45 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Украина поразила более 51% российских НПЗ, - Минобороны Фото: атаки на НПЗ России остановили 51% мощностей врага (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России. Подобные удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Аналитики Генштаба, Минобороны и разведка оценили последствия недавних дальнобойных атак.

Из строя выведено более 51% мощностей врага, что явилось результатом планомерной работы по обескровлению военной машины РФ.

В частности в последнее время под удары попали Московский, Ярославский и Пермский НПЗ, КИНЕФ и Усть-Луга, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие заводы.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - существенный удар по экономике врага, по его способности совершать агрессию и обеспечивать группировку своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", - подчеркнул Хмара.

Эффект от украинских операций накапливается и дает ощутимый результат. Одним из главных приоритетов Минобороны остаются дальнобойные ударные дроны, способные поражать цели в глубине РФ.

По словам главы оборонного ведомства, в этом году производство и закупки таких беспилотников выросли в три раза, а возможности для нанесения таких ударов будут масштабировать и дальше.

Напомним, российская армия продолжает терпеть системные удары по критическим объектам энергетической и нефтяной инфраструктуры.

В частности, в ночь на 2 октября в Самаре звучали взрывы, после которых вспыхнул пожар. Тогда стало известно, что в России горела самая большая в Европе нефтяная станция "Самара", которая является частью системы "Транснефть".

В то же время Москва пытается усилить давление и авиаудары по украинским городам.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский анонсировал месть за новую "военную доктрину" РФ и подчеркнул, что Украина значительно увеличит количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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