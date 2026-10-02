Украина поразила нефтяные объекты и военные цели РФ в пяти регионах и Черном море

Силы обороны за сутки поразили нефтяные объекты и военные цели российских оккупантов в пяти регионах РФ и Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что Украина справедливо отвечает на российскую эскалацию "дальнобойными санкциями", и добавил, что важные результаты есть фактически ежедневно.
"За эти сутки поражены нефтяные объекты в Самарском и Волгоградском регионах. Была результативная работа в Черном море, Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов окупантов", - отметил президент.
Зеленский также поблагодарил военных СБУ, ГУР, СБС, ССО и СВР за точность и профессиональность.
Напомним, в России под удар, по всей вероятности, попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Самара". Это часть системы "Транснефть" и крупнейшее в Европе хранилище нефти.
Кроме того, в ночь на 2 октября дроны атаковали Волгоград. В районе местного НПЗ "Лукойла" и химического завода "Каустик" видно зарево от пожара.
Отметим, украинская операция "Вивальди" возле Лимана может осложнить наступление России на Славянск. Об этом уже открыто говорят даже российские военные блоггеры.