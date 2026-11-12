Украина поразила пять крупнейших российских НПЗ за считаные дни

Как пояснили украинские военные, речь идет об Омском, Киришском, Рязанском, Нижегородском и Ярославском НПЗ, входящих в пятерку крупнейших в РФ.

Кроме того, ВСУ успешно атаковали Новокуйбышевский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы.

Один из самых масштабных ударов пришелся на Омский НПЗ. Предприятие расположено примерно в 2500 километрах от украинской границы. Ночью 11 ноября там вспыхнул пожар после поражения объекта украинскими военными. Завод является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей промышленности и обеспечивает топливом, в частности, потребности военной машины РФ.

Мощность Омского НПЗ превышает 21 млн тонн нефти в год. Кроме того, предприятие имеет один из самых высоких в России показателей глубины переработки сырья - около 99%.

Также подтверждены результаты атак на Киришский и Саратовский НПЗ.

В частности, в ночь на 9 ноября украинские силы поразили предприятие ООО "Кинеф" ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области. Его производственные мощности позволяют перерабатывать около 20 млн тонн нефти ежегодно. Это более 6% общего объема нефтепереработки в России.

Завод выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе топливо для российской армии. В результате атаки были повреждены установка атмосферной трубчатой перегонки нефти (АТ), установка первичной переработки нефти ЭЛОУ и два охлаждающих комплекса.

Еще одним пораженным объектом стал Саратовский НПЗ, атакованный 7 ноября. Предприятие ежегодно перерабатывает около 7 млн тонн нефти и работает, в частности, на обеспечение потребностей российского военно-промышленного комплекса и вооруженных сил.

В результате удара были повреждены единственная на заводе установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар вместимостью 10 тысяч кубометров. В последнем возник пожар. В настоящее время работа предприятия остановлена.

Поражение установок первичной переработки напрямую влияет на объемы производства нефтепродуктов. Это ограничивает возможности обеспечения российских войск топливом, а также сокращает доходы, которые Кремль может направлять на финансирование войны.

В Генштабе ВСУ отметили, что географическая удаленность больше не гарантирует безопасности российским промышленным объектам. Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по предприятиям, имеющим стратегическое значение для обеспечения российской агрессии.