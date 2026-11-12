Украина поразила пять крупнейших российских НПЗ за считаные дни

В первые дни ноября Силы обороны Украины успели нанести мощные удары сразу по пяти крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Как пояснили украинские военные, речь идет об Омском, Киришском, Рязанском, Нижегородском и Ярославском НПЗ, входящих в пятерку крупнейших в РФ.
Кроме того, ВСУ успешно атаковали Новокуйбышевский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы.
Один из самых масштабных ударов пришелся на Омский НПЗ. Предприятие расположено примерно в 2500 километрах от украинской границы. Ночью 11 ноября там вспыхнул пожар после поражения объекта украинскими военными. Завод является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей промышленности и обеспечивает топливом, в частности, потребности военной машины РФ.
Мощность Омского НПЗ превышает 21 млн тонн нефти в год. Кроме того, предприятие имеет один из самых высоких в России показателей глубины переработки сырья - около 99%.
Также подтверждены результаты атак на Киришский и Саратовский НПЗ.
В частности, в ночь на 9 ноября украинские силы поразили предприятие ООО "Кинеф" ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области. Его производственные мощности позволяют перерабатывать около 20 млн тонн нефти ежегодно. Это более 6% общего объема нефтепереработки в России.
Завод выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе топливо для российской армии. В результате атаки были повреждены установка атмосферной трубчатой перегонки нефти (АТ), установка первичной переработки нефти ЭЛОУ и два охлаждающих комплекса.
Еще одним пораженным объектом стал Саратовский НПЗ, атакованный 7 ноября. Предприятие ежегодно перерабатывает около 7 млн тонн нефти и работает, в частности, на обеспечение потребностей российского военно-промышленного комплекса и вооруженных сил.
В результате удара были повреждены единственная на заводе установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар вместимостью 10 тысяч кубометров. В последнем возник пожар. В настоящее время работа предприятия остановлена.
Поражение установок первичной переработки напрямую влияет на объемы производства нефтепродуктов. Это ограничивает возможности обеспечения российских войск топливом, а также сокращает доходы, которые Кремль может направлять на финансирование войны.
В Генштабе ВСУ отметили, что географическая удаленность больше не гарантирует безопасности российским промышленным объектам. Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по предприятиям, имеющим стратегическое значение для обеспечения российской агрессии.
Кстати, ранее стало известно, что Украина за 13 дней атаковала более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
Кроме того, РБК-Украина рассказывало о последствиях массированного воздушного нападения Сил обороны на Россию, которое произошло ночью 11 ноября.