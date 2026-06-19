Украина укрепляет северную границу из-за возможного вмешательства Беларуси, - The Guardian

Украина усиливает оборону на северной границе на фоне опасений, что Беларусь может быть еще больше втянута в войну на стороне РФ. Уже укрепляются фортификационные сооружения, и внимательно отслеживается активность войск и беспилотников вблизи границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, с начала 2026 года украинские военные зафиксировали примерно 20-процентный рост активности российских разведывательных дронов, действующих с территории Беларуси.
Также сообщается о появлении новых российских баз для беспилотников вблизи белорусской границы и расширении инфраструктуры, которая потенциально может использоваться для поддержки российских операций.
Несмотря на это, украинские и европейские аналитики пока не видят признаков формирования ударной группировки войск в Беларуси для нового наступления на Украину. В то же время они предостерегают от постепенного вовлечения Минска в российскую военную машину.
Как пишет The Guardian, президент Владимир Зеленский и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подозревают, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может готовиться к более активному участию в войне.
На этом фоне Украина усиливает северное направление противотанковыми заграждениями, колючей проволокой и дополнительными средствами наблюдения.
Издание отмечает, что главная угроза для Киева заключается не столько в непосредственном вступлении белорусской армии в боевые действия, сколько в превращении Беларуси в стабильный плацдарм для российских операций против Украины.
Эксперты также считают, что стратегия Кремля может заключаться не в резкой эскалации, а в постепенном расширении роли Беларуси в войне, что создает дополнительные риски для безопасности Украины и всего региона.
Напомним, что Беларусь предоставила России свою территорию для вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор Минск регулярно оказывает российским войскам инфраструктурную и логистическую поддержку, хотя Лукашенко неоднократно уверял, что белорусская армия не будет принимать непосредственного участия в боевых действиях.
В последние месяцы украинские власти неоднократно заявляли о попытках России усилить военное присутствие на белорусской территории и использовать её для давления на Украину. На этом фоне Киев продолжает укреплять оборону вдоль северной границы.