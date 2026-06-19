Украина укрепляет северную границу из-за возможного вмешательства Беларуси, - The Guardian

По данным издания, с начала 2026 года украинские военные зафиксировали примерно 20-процентный рост активности российских разведывательных дронов, действующих с территории Беларуси.

Также сообщается о появлении новых российских баз для беспилотников вблизи белорусской границы и расширении инфраструктуры, которая потенциально может использоваться для поддержки российских операций.

Несмотря на это, украинские и европейские аналитики пока не видят признаков формирования ударной группировки войск в Беларуси для нового наступления на Украину. В то же время они предостерегают от постепенного вовлечения Минска в российскую военную машину.

Как пишет The Guardian, президент Владимир Зеленский и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подозревают, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может готовиться к более активному участию в войне.

На этом фоне Украина усиливает северное направление противотанковыми заграждениями, колючей проволокой и дополнительными средствами наблюдения.

Издание отмечает, что главная угроза для Киева заключается не столько в непосредственном вступлении белорусской армии в боевые действия, сколько в превращении Беларуси в стабильный плацдарм для российских операций против Украины.

Эксперты также считают, что стратегия Кремля может заключаться не в резкой эскалации, а в постепенном расширении роли Беларуси в войне, что создает дополнительные риски для безопасности Украины и всего региона.