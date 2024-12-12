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Украина принимает чрезвычайные технические решения для работы энергосистемы, - Галущенко

Четверг 12 декабря 2024 06:52
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Украина принимает чрезвычайные технические решения для работы энергосистемы, - Галущенко Фото: Герман Галущенко, министер энергетики Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украине приходится на фоне постоянных российских ударов по объектам энергетики изменять подходы к развитию энергосистемы. Также для ее нормальной работы украинская сторона вынуждена принимать чрезвычайные технические решения.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

В ведомстве отметили, что чиновник на Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине рассказал западным партнерам "о вызовах, стоящих перед украинской энергетикой из-за постоянных атак на инфраструктуру".

Галущенко также отметил важность "быстрых и эффективных решений", которые позволяют Украине оставаться со светом.

"Мы меняем подходы к энергетике, чтобы выжить в условиях ежедневных и массированных атак на инфраструктуру", - сказал министр.

Такие подходы включают, в частности, активное развитие распределенной генерации, установку оборудования (например, газовые турбины, газопоршневые установки, генераторы, работающие сейчас в чрезвычайных условиях) в регионах.

При этом Галущенко обратил внимание, что это также вызов и для производителей оборудования, поскольку они проверяют, как оно функционирует в экстремальных условиях.

Кроме того, министр рассказал, что приобретенный Украиной во время войны опыт "уникален и может стать ценным для международного сообщества".

"Многие технические решения, которые мы приняли в этом году, позволили нам выстоять", - сказал глава Минэнерго.

Также во время беседы речь шла о продолжении интеграции Украины в европейский энергетический рынок.

По словам Галущенко, страна добилась "значительного прогресса в реформировании энергетических рынков, что подтверждается положительной оценкой последнего отчета Европейской комиссии".

Также министр отметил, что были созданы нормативно-правовые рамки для содействия инвестициям в энергосектор.

"В прошлом году мы приняли новый закон о возобновляемых источниках энергии, и сейчас мы очень быстро внедрили его во многих других законодательных актах, что позволило изменить подход к этой отрасли", - сказал Галущенко.

Он добавил, что с точки зрения военной безопасности украинская сторона видит, что возобновляемые источники энергии - это "не только экология или "зеленый" переход, и это также тесно связано с безопасностью снабжения, которое является вопросом национальной безопасности".

Напомним, в ноябре народный депутат, член Комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб рассказали РБК-Украина, что энергетический сектор страны демонстрирует высокую готовность к зимнему периоду.

Также сообщалось, что с октября 2022 года энергосистема Украины подверглась более 1000 атакам со стороны РФ, что оставило страну лишь с примерно третью довоенной мощности производства электроэнергии.

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Служба безопасности Украины Герман Галущенко
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