Украина приняла закон о ратификации механизма гражданской защиты ЕС

"Отныне мы будем полноценно использовать передовые инструменты и программы для развития национальной системы гражданской защиты. Главное - мы сможем оперативно привлекать помощь, что для нас сверхважно в условиях полномасштабной войны и постоянных вражеских атак", - пояснил министр.

По его словам, для надлежащей коммуникации в структуре ГСЧС еще в июне создали Офис по вопросам взаимодействия с МЦЗ.

Он также добавил, что благодаря нововведению украинские специалисты будут иметь возможность учиться, обмениваться мнениями с экспертами и внедрять лучшие европейские практики.

"Для других стран-участников, а их сейчас 34, будут полезными знания и навыки работы ГСЧС в условиях боевых действий. Наши работники уже приобрели большой опыт по помощи и эвакуации населения, организации мероприятий гражданской защиты. Мы готовы этим опытом делиться", - подчеркнул Клименко.

Механизм гражданской защиты ЕС

Механизм гражданской защиты Европейского Союза - крупнейшая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, в октябре 2022 года Украина получила дорожную карту с конкретными шагами по присоединению к системе Механизма гражданской защиты Европейского союза.

А уже в июне этого года Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза.

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