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Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

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Четверг 20 апреля 2023 19:20
Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС Фото: Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС (twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 20 апреля, Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза и стала его 36-й участницей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter комиссара ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными явлениями Янеза Ленарчича.

Меморандум о присоединении к механизму подписали еврокомиссар Янез Ленарчич и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Проздравляю Украину с присоединением к Механизму гражданской защиты ЕС! Теперь это команда из 36 стран, которые работают над общей целью - помогать людям в беде, где бы они ни были. Потому что мы сильнее вместе", - написал Ленарчич.

Механизм гражданской защиты Европейского Союза - крупнейшая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях. В нее входят 28 стран-членов ЕС и ряд государств-кандидатов на вступление.

Напомним, в октябре 2022 года Украина получила дорожную карту с конкретными шагами по присоединению к системе Механизма гражданской защиты Европейского союза.

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