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Украина получила дорожную карту для присоединения к одной из систем ЕС

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Понедельник 24 октября 2022 12:51
Украина получила дорожную карту для присоединения к одной из систем ЕС Фото: Украина получила дорожную карту для присоединения к одной из систем ЕС (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина получила дорожную карту с конкретными шагами для присоединения к системе Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"В полученном документе указаны конкретные шаги, которые должны быть сделаны в Украине, перед обретением полноправного членства в системе", - отметили в МВД.

Там уточнили, что продолжительность процесса вступления зависит от обеих сторон и Украины, и Евросоюза.

"В результате, наше государство сможет получать еще более эффективную помощь от европейских партнеров, а также помогать другим странам", - добавили в министерстве.

Механизма гражданской защиты ЕС - это крупнейшая в мире система предоставления международной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях, в которую входит 32 страны, в том числе 28 стран-членов и 4 страны кандидатов в ЕС.

Система была создана в 2001 году для помощи странам, которые пострадали от ЧС, например, лесных пожаров, наводнений и подобных бедствий.

Напомним, ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.

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